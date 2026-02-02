English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ, KL ರಾಹುಲ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ.. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಜಯದ ನಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ

ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ, KL ರಾಹುಲ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ.. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಜಯದ ನಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎಲೈಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:18 AM IST
  • ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌
  • ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಬೌಲರ್‌ ವಿದ್ಯಾಧರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌
  • ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ

Trending Photos

Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?
camera icon7
Hanumantha Lamani
Cj Roy: ರಾಯ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಹನುಮಂತ ಕುರಿಗಾಯಿಗೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ?
ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
camera icon5
Silver Price Drop
ಧಿಡೀರ್‌ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಭ
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
camera icon6
Gold prices crash
Gold Price crash: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಬಜೆಟ್‌ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..
ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ! ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon8
Simran Natekar
ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ! ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ, KL ರಾಹುಲ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ.. ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಜಯದ ನಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ನೆರವಾದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ನೆರವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ಫೈನಲ್ಸ್‌ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್‌ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೊಹಲಿಯಾ ಐಎಸ್‌ ಬಿಂದ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎಲೈಟ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಾಪ್ಟನ್‌ ಉದಯ್‌ ಸಹಾರನ್ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಜಿತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ 81, ಅಮನ್‌ಜ್ಯೋತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 83‌, ಉದಯ್‌ ಸಹಾರನ್ ಅವರ 44 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್‌ 309 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಬೌಲರ್‌ ವಿದ್ಯಾಧರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಹಾಗೂ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ 59, ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ 46, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ಅವರ 77ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ 316 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಓಪನರ್‌ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರನ್‌ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಜಿತ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ 33, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಉದಯ್‌ ಸಹಾರನ್ 93 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅನ್ಮೋಲ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ 44 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ 256 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಬಲ!

ಒಟ್ಟು 250 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿತು. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ 13 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಚಿಗುರಿತು. 

ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಯಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ 85 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 120 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 252 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿತಾ..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Karnataka five wicket winKarnataka vs Punjabfinal Ranji TrophyRanji Trophy Group B matchcaptain Devdutt Padikkal

Trending News