ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ನೆರವಾದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನೆರವಾದರು. ಇದರಿಂದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊಹಲಿಯಾ ಐಎಸ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಪ್ಟನ್ ಉದಯ್ ಸಹಾರನ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಜಾರ್ಜ್ 81, ಅಮನ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ 83, ಉದಯ್ ಸಹಾರನ್ ಅವರ 44 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ 309 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಬೌಲರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 59, ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 46, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರ 77ರನ್ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ 316 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಓಪನರ್ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಓಪನರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಜಾರ್ಜ್ 33, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಉದಯ್ ಸಹಾರನ್ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 44 ರನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ 256 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟು 250 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 13 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಚಿಗುರಿತು.
ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಯಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 85 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 120 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 252 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
