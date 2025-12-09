19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟ ತಂದ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್’ ಸಾಯಿ: ಈಗ U15 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್!

U15 Nationals: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗರ್ವ, ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸಾಯಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಾಯಿ, ಇದೀಗ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಯೊನೆಕ್ಸ್ ಸನ್ರೈಸ್ 37ನೇ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ (15 ಮತ್ತು 17) ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ U13 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆ ಸಾಧನೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡದೆ, ಸಾಯಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ U15 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿರೀಟ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತದ U15 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಬದುಕಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಾಯಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.