ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಮಸ್ತ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದ್ರೆ, ಮಥೀಶ್ ಪತಿರನ 18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆದ ಮೂವರು ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.
ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಿಂದ ತಲಾ 14.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಅಕ್ವಿಬ್ ನಬಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 8.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಗನ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೇಸರ್ ಅಕ್ವಿಬ್ ನಬಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
