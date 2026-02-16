English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. ರನ್‌ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌!

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. ರನ್‌ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌!

ಸದ್ಯ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಮದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:15 PM IST
  • ದೇಶಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುವ ಡೋಗ್ರಾ
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌
  • 7 ಬೌಂಡರಿ ಸಮೇತ 58 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಮಹತ್ತರ ದಾಖಲೆ

Trending Photos

ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
camera icon14
Panchagrahi Yoga
ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ! ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ..
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
camera icon6
Gold
ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
camera icon6
Darshan Birthday
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
camera icon6
copper investment
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ!
ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. ರನ್‌ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌!

Paras Dogra cross 10,000 runs: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಯಕ ಪರಾಸ್‌ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರು 58 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 10,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ನಾಯಕ ಪರಾಸ್‌ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾಳ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 328 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಬಂಗಾಳ ಪರ ಸುದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 146 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಬಂಗಾಳ ಬಳಿಕ ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಜಮ್ಮುಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪರಾಸ್‌ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರು 112 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ 58 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಖೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 58 ರನ್‌ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಾಸ್‌ ಡೋಗ್ರಾ 10,000 ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Pak; ಮಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಭಾವುಕ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ತಾಯಿ!

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರಾಸ್‌ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರು 33 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುವ ವಾಸಿಮ್‌ ಜಾಫರ್‌ ಅವರು 12,038 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 41 ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ದುಃಖಿಸಿ..ದುಃಖಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಭಾರತ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌!‌
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

most runs in ranji trophymost ranji trophy runsParas DograJaiswalMukesh Kumar

Trending News