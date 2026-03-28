ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಹುಡುಗ!.. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ?

Kavya maraan marriage: ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಲೀಕೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೈಲರ್ ನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಲಿಯೋ ವರೆಗೆ ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಅವರು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಧೋನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏನಾಯಿತು? ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದ ಔಟ್..!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತು, ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹನೆಯಿಂದ, "ಇದು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ರೀರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲಾವಿದರು.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮಹಿಳೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಿಲನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ದಶಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಋತುವಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜೋಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ RCB ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!.. ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್