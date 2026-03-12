ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್- ಅಬ್ರಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತಾ..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಟ್ರೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:57 PM IST
  • ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗೂಢ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

ಲಂಡನ್: ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಮಾರನ್ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು £190,000 ಅಥವಾ ₹23.4 ಮಿಲಿಯನ್ (234 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 5 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ..! ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ..!

ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಟ್ರೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೋಚ್ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ನಿಗೂಢ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ತಂಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತು.ಆದರೆ ಈಗ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಬ್ರಾರ್ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ 5 ಸಂಗತಿಗಳು..!

ಇನ್ನೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 38 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯಲು ಕೂಡ ವಿಫಲರಾದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಗೂಢ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2009 ರ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವಿಚಾರ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

