English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಈ ಬೌಲರ್ ನನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ- ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

ಈ ಬೌಲರ್ ನನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ'- ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

ಭಾನುವಾರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿರುದ್ದ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬದಲಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 25, 2026, 05:33 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು
  • ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ
  • ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಡಬಹುದು

Trending Photos

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
camera icon5
Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Gajakesari Rajayog
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಫೆವರೀಟ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು.. 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ..!
camera icon6
ನಿಮ್ಮ ಫೆವರೀಟ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು.. 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ..!
ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon8
EPFO
ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಈ ಬೌಲರ್ ನನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ'- ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿರುದ್ಧ 76 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ಸೋತರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಹಿನ್ ಶಾ ಆಫ್ರಿದಿ..!

ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿರುದ್ದ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಬದಲಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.ಈಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಬದಲು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.'ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ.ನೀವು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತರಬಹುದು" ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾವು ತಿನ್ನೋ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿ*ಷಪೂರಿತವಂತೆ.. NGT ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿ 

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ರಯಾನ್ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸಿತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ 'ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಎಂಟನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
 

About the Author
Sunil GavaskarArshdeep SinghSunil Gavaskar Suggests include axar patelind vs zim t20 world cup 2026 super 8 2nd matchHow India should win against zimbabwe to turn net run rate from negative to positive

Trending News