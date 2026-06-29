/ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ವಿರುದ್ಧ3 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 99 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ..!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಪೋಕ್ಸೊ ವಿಶೇಷ ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರದ ವಲ್ಲಕಡವು ನಿವಾಸಿ ಮನು ಎಂಬಾತ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. 2018ರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಮನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಾರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊದಲ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯುವತಿಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಪೋಕ್ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಜೂನ್ 25ರಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಅಂಜು ಮೀರಾ ಬಿರ್ಲಾ 35 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ₹66,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 48 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ₹79,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.