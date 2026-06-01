Royal Challengers Bangalore IPL Winners: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಅನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನ ಚೋಕರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ, ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಂತರ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಂಡದ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದರೆ..
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 675 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಸುಮಾರು 166 ಇತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 5 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು, ಒಂದು ಶತಕ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 193 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 501 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದು ತಂಡವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 464 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ: ಹಿಂದಿನ ಋತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ತಂಡವು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಸೆತಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಭೀತು ಮಾಡಿದರು.
ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ವೇಗಿಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 23 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 226 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರು: ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರು ಇರುವಾಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದು ಸುಲಭ. ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ 2 ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ರಜತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವತಹ ರಜತ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ.