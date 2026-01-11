ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಾದದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು!

Team India: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊರೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗಮನ ಯುವ, ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಧೋನಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1. ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್:
2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಖಲೀಲ್ 11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 18 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20ಐಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಖಲೀಲ್ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.
2. ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್:
ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಿರಾಶೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಾಹರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ 20 ಐ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಗಾಯಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಹರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
3. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್:
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಲ್ಲ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 13 ಟೆಸ್ಟ್, 47 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 25 ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2023 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಡಳಿತವು ಯುವ ಸೀಮ್-ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಮುಗಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಆಟಗಾರ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾನದಂಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಖಲೀಲ್, ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ದೂಲ್, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
