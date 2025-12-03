ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
king virat kohli century : ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ಕಾರಣ ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತಿರಾ ಮುಂದೆ ಓದಿ ..

Dec 3, 2025
king virat kohli century ಇಂದು ಶಾಹಿದ್ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 53 ನೇ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಂಚಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ 135 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 90 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 53ನೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಕಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌, ಖದರ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ಥಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಈತ
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​​ಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆ ಕವರ್​ ಡ್ರೈವ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸಸ್​​, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಕೊಹ್ಲಿಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್​, ಯುವಕರನ್ನೂ ನಾಚುವಂತಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆ ಔಟ್​ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಹಿಂದೆ, ಹತ್ತಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿರಾಟ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವೀರಾವೇಶಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್​​​​​​ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.   ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​​​​​​ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಅದು ಏಕದಿನ ಇರಲಿ.. ಟಿ-20 ಇರಲಿ.. ರಾಹುಲ್ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹಿಟ್ ಫರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ತನಾದ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್, ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಲ್ಲ..ಎರಡಲ್ಲ..ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ.ಕೊಹ್ಲಿ 2027 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡ್ತಾರಾ? ODIಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಹುಲ್ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 73ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್​ಗಳಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್, 2 ಶತಕ ಮತ್ತು 2 ಅರ್ಧಶತಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 122 ರನ್​​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಬ್​​​​​ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 37 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಆನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆರ್ಭಟ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ; ಐಸಿಸಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ..!
 

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

