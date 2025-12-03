ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

king virat kohli century : ಇಂದು ಶಾಹಿದ್ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 53 ನೇ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಂಚಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ 135 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 90 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 53ನೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸಸ್, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಕೊಹ್ಲಿಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಯುವಕರನ್ನೂ ನಾಚುವಂತಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂದೆ, ಹತ್ತಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿರಾಟ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವೀರಾವೇಶಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏಕದಿನ ಇರಲಿ.. ಟಿ-20 ಇರಲಿ.. ರಾಹುಲ್ ತಂಡದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕೊಹ್ಲಿ, ಹಿಟ್ ಫರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ತನಾದ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್, ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಲ್ಲ..ಎರಡಲ್ಲ..ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ.ಕೊಹ್ಲಿ 2027 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡ್ತಾರಾ? ODIಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದಲೇ ದೂರವಾಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಹುಲ್ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 73ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್, 2 ಶತಕ ಮತ್ತು 2 ಅರ್ಧಶತಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಕೈಕ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 122 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 37 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಆರ್ಭಟ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
