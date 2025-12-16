English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL 2026 auction; ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. 25 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌..!

ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎತಿಹಾದ್‌ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಓಪನ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:58 PM IST
  • ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್
  • ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಾಲಾದ ಗ್ರೀನ್‌

IPL 2026 auction; ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ.. 25 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌..!
File Photo

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎತಿಹಾದ್‌ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ 25.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ. 

ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೂಗಿದ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌.. ʼಯಶಸ್ವಿʼ ಸೆಂಚುರಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌!

ಈ ಸಲ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 77 ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪಂತ್‌ ನಂತರ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 26.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೊಂದಿರೋ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
    

