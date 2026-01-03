English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರನಿಗ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಕಾರಣವೇನು?

9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರನಿಗ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಕಾರಣವೇನು?

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 3, 2026, 07:53 PM IST
  • ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿಯನ್ನೇ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
  • ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು
  • ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ

Trending Photos

ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ
camera icon7
Tanya Mittal
ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!
camera icon5
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್.. ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರೋ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌!
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ?
camera icon7
Gold
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯಾಗಿಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ?
ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಸಾಕು ಸಾಕೆನ್ನುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
camera icon6
Shukra Gochar
ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಸಾಕು ಸಾಕೆನ್ನುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು
9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರನಿಗ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಕಾರಣವೇನು?

2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಒಡೆತನದ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಂಗಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಓರ್ವನ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆರಳಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ಆಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇದರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೂ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಕೆಆರ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 9.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೌಲರ್‌ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೌಲರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODIಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಅನುಮಾನ, ಕಾರಣ?

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 2016ರಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ ಅವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌, ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 60 ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 65 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್‌ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹರಾಜು ಕೂಗಿ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ 6, 6, 6, 6, 6, ಕಂಟಿನ್ಯೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

KKRMustafizur RahmanKolkata Knight Ridersdropped Mustafizur RahmanBangladesh pacer

Trending News