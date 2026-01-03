9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರನಿಗ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಕಾರಣವೇನು?

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ರನ್ನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಡೆತನದ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಬಾಂಗಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಓರ್ವನ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆರಳಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ರನ್ನ ಆಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೂ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 9.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೌಲರ್ ರೆಹಮಾನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 2016ರಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 60 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 65 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹರಾಜು ಕೂಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
