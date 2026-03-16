KKR made big mistake by dropping Shreyas Iyer: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪಾಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರ ಕನ್ನಡಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಈಗ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಈ ಸಲ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಯಾವಾಗ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನನ್ನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ!
ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇರುವುದೇ ಹಾಗೇ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ದಿಟ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: IPL ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ..!