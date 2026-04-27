ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅಂಪೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಿಕ್; ಕೆಕೆಆರ್‌ ʼಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರʼಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ!

BCCI fine on KKR player: ಲಕ್ನೋದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ (BRSABV Ekana Cricket Stadium) ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. 'Obstructing the field' ನಿಯಮದಡಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಅವರನ್ನ ಔಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಪ್ಪದ ರಘುವಂಶಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಎಸೆದರು.
ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಭಾರೀ ದಂಡ!
ರಘು ವಂಶಿಯವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.2 ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಪಕರಣಗಳ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ರಘು ವಂಶಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ' ಸಜ್ಜು! ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ
ರಘುವಂಶಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ!
ಈ ವಜಾದೊಂದಿಗೆ ರಘು ವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 'ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ' ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾಗೊಂಡ ಇತಿಹಾಸದ 4ನೇ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾದರೂ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ರಘುವಂಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಕಳೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡವು 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ರಘುವಂಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 141.22 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಆಟದಷ್ಟೇ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DC ವಿರದ್ಧದ ಸೇಡಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಇರಲ್ಲ..! ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾ ಪಾಟಿದಾರ್..?