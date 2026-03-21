KKR star Akashdeep ruled out: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮ್ಜಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎರಡು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲವೂಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ. ಈಗ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ಗೆ IPL 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ IBS ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಕೆಆರ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಆಗಿರುವ ನಿಖರವಾದ ಗಾಯ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಇಂಜುರಿ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
