  Kannada News
  Sports
  T20 ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಯಾರು.. 600 ವಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಸೇರಿದ KKR ಪ್ಲೇಯರ್..!

Sunil Narine T-20 Wickets; ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 600 ವಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಸೇರಿದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಫ್ಘಾನ್‌ ತಂಡದ.. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:10 PM IST
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನರೈನ್‌
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
  • ಸುನಿಲ್‌ ನರೈನ್‌ ಅವರು 558 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Narine joins 600 wicket club; ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಅಬು ಧಾಬಿ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸುನಿಲ್‌ ನರೈನ್‌ ಅವರು T20ಯಲ್ಲಿ 600 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ತರವಾದ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 



2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಎಲ್‌ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬು ಧಾಬಿ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸುನಿಲ್‌ ನರೈನ್‌ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಜಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಟಾಮ್‌ ಅಮೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸುನಿಲ್‌ ನರೈನ್‌  ಈ ಸಾಧನೆ  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 600 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಕ್ಲಬ್‌ ಸೇರಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನರೈನ್‌ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಕೆಆರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಶೀದ್‌ ಖಾನ್‌ 495 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 18.34 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 681 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಡ್ವೇನ್‌ ಬ್ರಾವೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾವೋ 546 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 24.40 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 631 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ನಂತರ ನರೈನ್‌ ಇದ್ದು 558 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 22.09 ಎವರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ 600 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನರೈನ್‌ ಸೇರಿ ಐದು ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ‌ ನೀಡಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ವೇನ್‌ ಬ್ರಾವೋ, ಲಸಿತ್‌ ಮಾಲಿಂಗಾ, ಶಹೀನ್‌ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಶಾದಬ್‌ ಖಾನ್‌ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನರೈನ್‌ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ 2013ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನರೈನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಪಡೆದು ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗೈದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಧ್ಯೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು.. ಭಾರತ- ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ?

ಸುನಿಲ್‌ ನರೈನ್‌ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಓಪನರ್‌, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಡ್ವೇನ್‌ ಬ್ರಾವೋ, ಪೊಲಾರ್ಡ್‌ರನ್ನು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನರೈನ್‌ ಇದುವರೆಗೂ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 72 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದುವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ.         

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌- ಕಾಜೋಲ್ ಏನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರಾ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿ? 
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

