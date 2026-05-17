ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವು ಪಡೆದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈ ಗೆಲುವು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
KKR VS GT: ಐಪಿಎಲ್ನ 60ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನಿಂದ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 248 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಕೇವಲ 218 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನೀಡಿದ 248 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆಡುವಾಗ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಸುದರ್ಶನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಔಟಾದರು. ಅವರ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಬಟ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಬಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ 85 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಶುಭಮನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಟ್ಲರ್ 57, ತೆವಾಟಿಯಾ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಸಾಯಿ 53 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೂ ಗುಜರಾತ್ 218 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿತು.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ ಕೂಡ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವು ಪಡೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಳ ತಂಡಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕೂಡ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲುವವರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಾಯಬೇಕು. ಚೆನ್ನೈ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸದ್ಯ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 12 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ 18 ಅಂಕ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ.