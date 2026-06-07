KL Rahul achieves feat: ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೆ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೋರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 368 ಆಗಿತ್ತು. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 126 ರನ್ ಮತ್ತು ಪಂತ್ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 23 ವರ್ಷದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 149 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಔಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಶತಕ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
149 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಶತಕ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ನಿಖರವಾಗಿ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಷರೀಫಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ 12ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದು ಆಚರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಆಫ್-ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದರು. ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಔಟಾದರು. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 165 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಸದ್ಯದ ದಾಖಲೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 3 ಬಾರಿ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಗ್ರೇಮ್ ವುಡ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಸರ್ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಹಟ್ಟನ್ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಸತತ 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.