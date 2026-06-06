ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ: ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯು ಪ್ರವಾಸಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಪಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ದಿನದ ಊಟದ ಸಮಯದ ವೇಳೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 276 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರಂಭ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಲಗೈ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಎಸೆದ ಬೌನ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಕೀಪರ್ ಅಫ್ಸರ್ ಜಜೈಗೆ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಜೊತೆಯಾದ ಅನುಭವಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (100 ರನ್) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (81 ರನ್) ತಂಡವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಟದಿಂದ ತಂಡವು ಈಗ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
Rahul confused the AFG team and made them believe it was his bat's sound. Well Played Rahul 👏 https://t.co/enVYHa7AKe pic.twitter.com/OaWR4MrhLu
— Varun (@The_MythBreaker) June 6, 2026
ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತ ಅದೃಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುಳಿದರು. ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಸವರಿ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಲಿ, ಬೌಲರ್ ಆಗಲಿ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಮರುಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ವಾನ್, 'ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕೀಪರ್ ತನ್ನತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಈ ನಟನೆಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಶಾಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.