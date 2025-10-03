3211 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ: ಅಥಿಯಾ ಅಲ್ಲ... ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಈಕೆಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ

KL Rahul celebrates century with finger in mouth: ಶುಕ್ರವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು 3211 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ 11 ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವನ್ನು ತಲುಪಲು 190 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ಇವಾರಾಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಥಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.
33 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಮೆಲ್ ವಾರಿಕನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. ಇನ್ನು ಅವರು, 197 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 12 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟ ಅಥಿಯಾ, ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ "ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ..! ಆದರೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ತಮ್ಮ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 10 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (33), ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (22) ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ (12) ಇದ್ದಾರೆ.