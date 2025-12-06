2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಟಾಸ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ KL ರಾಹುಲ್‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ.. ನಗುತ್ತ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 20 ಟಾಸ್ ಸೋತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಇದೀಗ 21ನೇ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಗುತ್ತಲೇ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಕೋಚ್ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ರಾಯ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದರೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ವಿದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೂ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಶಿಖರ್ ಧವನ್ಗೆ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್, ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಹೊಸ ಲವ್!
ಇನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಟಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅವರ ಕೇಕೇ, ಶಿಳ್ಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ತಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಟ್.. ವಾರದ 6 ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ..!