KL Rahul century, Devdutt Padikkal hits maiden double century: ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ 2025-26ರ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದ್ರೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 631 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಾಯಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಮಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಆಡಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಜೋಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು 66.82 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೀಸಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ 25ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 211 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 11 ಮನಮೋಹಕವಾದ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 5 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಖದರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆದರು. ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 330 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಮೈದಾನದ ತುಂಬಾ 29 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ 3 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ 232 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 60, ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ 60, ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ 10, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಮರಣ್ ಹತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 91 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 57.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 634 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
