ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ... ಹೊಸ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌: ಕನ್ನಡಿಗನ ಕೈಸೇರಿದ ಟೀಂ ಯಾವುದು?

KL Rahul: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾಸ 2-2 ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ರಾಹುಲ್ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಲಿದೆ.
ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಗಾಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಇದು ನನಗೆ ಇಡೀ ಋತುವಿನಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಪಿವಿಎಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು. ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
"ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಂದರೆ ನಾನು ಆನಂದಿಸಿದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಲೀಗ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾದ ನಂತರ ತಂಡವು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನೆಟೆನ್ರಿಚ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜು ಚೆಕುರಿ, "ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
