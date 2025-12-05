English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್‌ ಡಯಟ್‌.. ವಾರದ 6 ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ..!

ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್‌ ಡಯಟ್‌.. ವಾರದ 6 ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ..!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಡಯಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:45 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಡಿಐ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಡಯಟ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಇದೆ?
  • ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು
  • ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್‌ ಡಯಟ್‌ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು

ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್‌ ಡಯಟ್‌.. ವಾರದ 6 ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ..!
File Photo

ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌ ಆಗಿರೋ ಕ್ರಿಕೆಟರ್.‌ ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ತಮ್ಮ ಡಯಟ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಹಾರಗಳು ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ದೂರ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಗೋದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಗ್‌ ಭರ್ಜಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೋಸೆನೇ ತಿನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳುದಿನಗಳ ಪೈಕಿ, ಆರು ದಿನ ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ತರ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಬಹುದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್‌-10 ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಇವರೇ! ‌

ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಟೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಿನ್ನುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಮಧ್ಯಹ್ನಾದ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಮದುವೆ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ..?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Kl Rahul dietKl Rahul diet planBreakfast ProteinKl Rahul dosaಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌

