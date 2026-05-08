KL Rahul 1000 runs in Delhi Capitals: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಾಡದಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 23 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಔಟಾದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಸಾಧಿಸದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಜೇಯ 150 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಹುಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 1,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳಿಗೆ 1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 34 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ದೆಹಲಿ ಪರ ಅದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ 2,548 ರನ್, ಲಕ್ನೋ ಪರ 1,410 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪರ 1002* ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ರಾಹುಲ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಸು ಅಚ್ರಿಯೇ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಡುಮಿನಿ 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 46.80 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 180 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 468 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಬಂದಿವೆ.