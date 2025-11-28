English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ODI ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗ ಗೆಲ್ತಾರಾ?

ODI ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗ ಗೆಲ್ತಾರಾ?

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಗಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ ಗಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 28, 2025, 05:55 PM IST
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ
  • ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹೇಗಿದೆ?
  • ನವೆಂಬರ್‌ 30 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ

Trending Photos

ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
camera icon5
Malaika Arora
ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ.. 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 33ರ ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!
ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
camera icon7
Prahlad Kakkar On Aishwarya And Salman Breakup
ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಮಾತನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬ್ರೇಕಪ್‌..‌
ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
shanvi srivastava new look
ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon8
Bigg Boss Telugu 9
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌! ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
ODI ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗ ಗೆಲ್ತಾರಾ?
File Photo

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?. 

Add Zee News as a Preferred Source

2023ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಭಾರತದ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಗಿದ್ದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್‌, ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ, 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 409 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಸಿದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ 399 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತ್ತು. 

ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವ್ರು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಈ ರನ್‌ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹನ್ನೇರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ 33.55 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿ 302 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಯು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್‌ ಆಡಿದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ದೊರಕಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!

2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೂರ್ನಿ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್‌ 30 ರಿಂದ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 3 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅರುಂಧತಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌- 11ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

cricketKL Rahul captaincyKL Rahul captaincy recordIndia vs South AfricaInd vs SA

Trending News