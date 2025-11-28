ODI ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ.. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗ ಗೆಲ್ತಾರಾ?

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಇಂಜುರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?.
2023ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಗಿದ್ದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ, 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ 409 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಸಿದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜೊತೆ 399 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತ್ತು.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಈ ರನ್ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹನ್ನೇರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 33.55 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿ 302 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆಯು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಆಡಿದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ದೊರಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್.!
2022ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೂರ್ನಿ 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಟೀಮ್ಗೆ ಅರುಂಧತಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ವಿಶ್ವಕಪ್- 11ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?