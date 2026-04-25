ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು.. ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 25, 2026, 06:43 PM IST
800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
camera icon10
800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ
camera icon6
RCB
ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ
Baba Vanga Prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಇನ್ನು ಹಣದ ಮಳೆ ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
Bava Vanga Prediction
Baba Vanga Prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಇನ್ನು ಹಣದ ಮಳೆ ಪಕ್ಕಾ!
ಮಹಿಳೆಯರೇ... ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಕೇವಲ 150 ರೂ.ಗೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ.. ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
camera icon6
Saree
ಮಹಿಳೆಯರೇ... ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ! ಕೇವಲ 150 ರೂ.ಗೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ.. ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
ಕೃಪೆ; DC

KL Rahul makes shocking statement: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಜೋಡಿಯಾಟದಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಳಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ‌ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂಜಾಬ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಈಗ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದೇವು. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ‌ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಬಾ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೇವು. 200 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಯಿತು. ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಗಿದ್ದರು. ಇದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈಗ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ KL ರಾಹುಲ್ ಶತಕ.. ಡೆಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಸೆಂಚುರಿ ಆಟ ಹೇಗಿತ್ತು?

ವಿಕೆಟ್‌ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ನಾವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ 70 ರಿಂದ 80 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವವರೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 250 ದಾಟಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಡೆದ ಘೋರ ದುರಂತ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು! Video
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

