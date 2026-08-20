Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ; KL ರಾಹುಲ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ; KL ರಾಹುಲ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹಿಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 20, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:24 PM IST
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ; KL ರಾಹುಲ್‌ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chamarajanagar Fire Incident: ಕಾವೇರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ಬೆಂಕಿ' ಕಿಡಿ; 10 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ!
2
3
4
5