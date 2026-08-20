KL Rahul opens up about india dressing room: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು 165 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋಲಿಸಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಶತಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದವು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಕೊಲೊಂಬೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಮಾನವ್ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ, ಸ್ನೇಹಪರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿರಯರ್ಗಳು, ಜೂನಿಯರ್ಗಳು ಎನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಬೇಧಭಾವ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಮಾತನಾಡುವುದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಎಷ್ಟೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೂ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಹೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ. ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೇ ಆಟಗಾರರರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಅಂತ ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹಿಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಔಟಾದರು. ಇದರಿಂದ ಶತಕವನ್ನು ವಂಚಿತರಾದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ 35 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಯುವ ಆಟಗಾರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು.