  • IPL ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ KL ರಾಹುಲ್ ಶತಕ.. ಡೆಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಸೆಂಚುರಿ ಆಟ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 25, 2026, 05:33 PM IST
  • ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್‌
  • ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌, ನಿಸ್ಸಂಕ
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ

ಕೃಪೆ; DC

Kannadigas KL Rahul scored century against Punjab: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರುವ, ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಓಪನರ್‌, ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಪಂಜಾಬ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರೀಳಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 6ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. 

ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್‌ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 11 ರನ್‌ಗಳು ಗಳಿಸಿರುವಾಗಲೇ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ ಅವರು ಪ್ರಭಸಿಮ್ರಾನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ, ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು. 

ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಶತಕದ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ, ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಆರನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.

ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 226.87 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು, ಕೇವಲ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 9 ಬಿಗ್‌ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 152 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿತೀಶ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು ಕೇವಲ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು, 4 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 91 ರನ್‌ ಗಳಿಂದ ಆಡುವಾಗ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಇಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 265 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಜೋಶ ಬಟ್ಲರ್‌ ಇದ್ದು ಏಳು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ಇದ್ದು ಆರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಆರು ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಐದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಪಾಟ್‌-5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- 8 
ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್-‌ 7 
ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್-‌ 6 
ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್-‌ 6 
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್-‌ 5 

