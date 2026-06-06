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ಒಂದೂ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸದೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ KL ರಾಹುಲ್‌.. ಗಿಲ್‌ ಕೂಡ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹಬ್ಬ!

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 06, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:57 PM IST
ಒಂದೂ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸದೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ KL ರಾಹುಲ್‌.. ಗಿಲ್‌ ಕೂಡ ಸೆಂಚುರಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಹಬ್ಬ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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