KL Rahul scored century against Afghanistan: ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ನು ಮರೆತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ 12ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸಲೀಮ್ ಸಫಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 165 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬಾರಿಸದೇ ಕೇವಲ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 60.61 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಔಟಾದರು. ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಔಟಾದರು.
ಇದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ 12ನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರಂಭ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (100 ರನ್) ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (81 ರನ್) ತಂಡವನ್ನು ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಟದಿಂದ ತಂಡವು ಈಗ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 139 ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 139 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 101 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಶರೀಫಿ ಅವರು 15 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮೆಡಿನ್ ಮಾಡಿದರು. 61 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ 14 ಓವರ್ಗಳು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಮ್ ಸಫಿ ಅವರು 11 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 364 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ.