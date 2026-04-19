KL Rahul birthday: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಡೆ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರ್ಡಿಬಿ ಟೀಮ್ ಬಿಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದರು. ಹಾಗೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವೇ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ?.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 26ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 63, ಕೊಹ್ಲಿ 19 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 18 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 176 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ತವರಿನ ಪಿಚ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವೇ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಗಲೂ ರಾಹುಲ್ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ರಂತೆ ಈ ಮೊದಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಆಟಗಾರರು ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಮೈಕ್ ಹಸ್ಸಿ. ಇವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 2012ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 43 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಕೂಡ 2020ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನವೇ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ 50-ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
2012- ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಮೈಕ್ ಹಸ್ಸಿ 54 (43)
2020- ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್- 66 (34)
2021- ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 61 (51)
2026- ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 57 (34)
