KL Rahul shocking statement: ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ವೃತ್ತ ಹಾಕಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಲ ಏನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳು ಆಡಲು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಿಚ್ನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ವಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾತನಾಡಿದೇವು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವುದು, ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೇವು ಎಂದು ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಅದು ನಿಲುಕದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ರನ್-ರೇಟ್ ಏರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಡೆವೆಲಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವಾಲಿತು. ಬೌಲರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಡೆತ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪರ ಆಡಿ ತುಂಬಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ದೇ. ಅದರಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಹುಶಃ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 20ನೇ ಓವರ್ವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
