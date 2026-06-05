ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ 'ಮಹಾರಾಜ ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ'ಯ ಜೂನ್ 5 ರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಮಹಾರಾಜ ಟಿ20 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಡದೆ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಈ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 174.41 ರ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 593 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 152 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 56 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 31 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 87 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮಹಾರಾಜ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
KL Rahul has gone unsold in some random Maharaja T20 League.
Remember, in 2022 he turned down the chance to captain CSK and chose the shiny new project at LSG instead.
Rahul is struggling to find buyers.
Cricket has a funny way of settling scores. pic.twitter.com/MJlT0w8nX9
— Brutal Truth (@sarkarstix) June 5, 2026
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗದಿರಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿಯಲು ಅವರ ಆಟ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಅಲಭ್ಯತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಸದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನೂ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸತತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ₹2.60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (2,60,000 INR) ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.