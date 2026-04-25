Kohli and Padikkal not reason for RCB victory: ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ವಿಜಯಿಶಾಲಿ ಆಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 206 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಜ್ ಮಾಡಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಶತಕ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. 225 ರಿಂದ 230 ರನ್ಗಳವರೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 205 ರನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿತು.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 16 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಾದರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB, RR, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ CSK, DC, SRH..
17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರು. 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 55 ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಗೇಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫಿನೀಶ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಶಾಕ್!