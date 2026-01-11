English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ರನ್‌ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿವೆ  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:02 PM IST
  • ಈ ಸರಣಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕೆ?
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ಕೊಹ್ಲಿ
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು

ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೂ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾರಿಸೋ ಒಂದೊಂದು ರನ್‌ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಡಿಟೇಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಕ್ರೇಜ್‌ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ರನ್‌ ವೇಗವೂ ಅಷೇ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್‌ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ.. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುವ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ‌ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 28,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ವೈಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

ಕೇವಲ 42 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರೋ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ
73 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ 3,000 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಏಷ್ಯಾನ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನು 94 ರನ್‌ ಹೊಡೆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌: ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ.. ODI ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್‌?

