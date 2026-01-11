ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೂ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾರಿಸೋ ಒಂದೊಂದು ರನ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ರನ್ ವೇಗವೂ ಅಷೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರನ್ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ..
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 28,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 42 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರೋ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ
73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ 3,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಏಷ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನು 94 ರನ್ ಹೊಡೆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್
