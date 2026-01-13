English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದ್ರೋಹನಾ.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಟೀಮ್‌ ಮಾಡಿದ RCB ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌..

ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಯುವ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 13, 2026, 11:48 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿರುವ ಜಿತೇಶ್‌
  • ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನಕೊಟ್ಟ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌
  • ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ವಂತೆ

ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದ್ರೋಹನಾ.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಟೀಮ್‌ ಮಾಡಿದ RCB ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌..

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಟೀಮ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 657 ರನ್‌ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಆಡಮ್‌ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಶ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ ಮತ್ತು ಎಬಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2025ರ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ವರ್ಷವೂ ರಿಟೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‌ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಯಿತು?

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಫಿನೀಶರ್‌ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 176.35. ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿ 261 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ‌ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂಬರ್‌- 1 ಸ್ಥಾನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ICC Ranking ಟಾಪ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಇವರೇ!

ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಐಪಿಎಲ್-‌ 11:

ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ (ನಾಯಕ), ಆಡಮ್‌ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಜಾಕ್ವೆಸ್‌ ಕಾಲಿಸ್‌, ಎಬಿಡಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌, ಬೂಮ್ರಾ.   
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Virat KohliJitesh Sharmajitesh sharma rcb ipl 2025Indian cricketerjitesh sharma ipl 2025 runs

