English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಇದು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ.. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಸ್‌ ಬೇಕು..!

ಇದು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ.. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಸ್‌ ಬೇಕು..!

ಸತತ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರ ಒಡಿಐ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:42 AM IST
  • ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿನ್‌ ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ಬೆಟ್ಟದಂತ ರನ್‌ಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸ್ತಾರಾ?
  • ಶತಕಗಳ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಧನೆಯ ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌

Trending Photos

ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold price today
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
camera icon5
Phone users
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon5
budh gochar 2025 effects
ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
camera icon7
Bhringraj Powder for Hair
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
ಇದು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ.. ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಸ್‌ ಬೇಕು..!
ಕೃಪೆ; BCCI

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರ..ಸಾವಿರ ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌, ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.    

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 307 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 295 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. 14,492 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಎಂದರೆ 183 ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. 1,350 ಫೋರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 162 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ 53 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳು ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಇದುವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಹಣ..!

ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 463 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 452 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 44.83 ಅವರೇಜ್‌, 86.23 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್‌ 18,426 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 49 ಶತಕಗಳು, 96 ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿಗಳಿವೆ. ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಓಡಿಐನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ರನ್‌ಗಳ ರಾಶಿನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು 3,934 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ವರೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್‌ ಡಯಟ್‌.. ವಾರದ 6 ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ..!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

odi most runsODI historyVirat KohliSachin recordvirat kohli centuries

Trending News