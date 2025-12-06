ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರ..ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್, ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 307 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 295 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. 14,492 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಎಂದರೆ 183 ರನ್ ಆಗಿದೆ. 1,350 ಫೋರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 162 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ 53 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳು ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 463 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 452 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 44.83 ಅವರೇಜ್, 86.23 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಚಿನ್ 18,426 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 49 ಶತಕಗಳು, 96 ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿಗಳಿವೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಓಡಿಐನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರನ್ಗಳ ರಾಶಿನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು 3,934 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
