  ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ, ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಗರ್ಕರ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ!?

ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ, ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಗರ್ಕರ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ!?

ಕೊಹ್ಲಿ- ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಕೊಡಲು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಮುಂದಾಗಿದೆ. B ಕೆಟಗರಿಗೆ ತಳ್ಳಲು ಅಗರ್ಕರ್‌ ಟೀಮ್‌ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.  

Last Updated : Jan 20, 2026, 11:53 AM IST
  • ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ
  • ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಸಿಸಿಐ
  • ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ

ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ, ಕೊಹ್ಲಿ-ರೋಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಗರ್ಕರ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ!?

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಮಿತಿಯು A+ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನೇ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ. 

ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಸಲ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. A+ ಕೆಟಗರಿಯನ್ನೇ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಿದೆಯಂತೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ವರ್ಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸದ್ಯ A+ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ A+ ವರ್ಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿರನ್ನು ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಈ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕಾರಣನಾ.. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ A+ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿನ್‌, ರೋಹಿತ್‌ ಅಲ್ಲ.. ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯಾರು?

Virat KohliRohit SharmaAjit Agarkarsuffer huge financial lossesBCCI

