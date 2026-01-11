ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 1-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಡೋದರಾದ ಕೊಟಾಂಬಿಯ ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಓಪನರ್ ಡಿವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ ಹಾಗೂ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೊಲೊಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಿಂದ 117 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.
ಡಿವೊನ್ ಕಾನ್ವೆ 56, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೊಲೊಸ್ 62 ಹಾಗೂ ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರ 84 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕಿವೀಸ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 300 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 26 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾದರು.
ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 157 ರನ್ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ 56 ರನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಗಿಲ್ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್, 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೇಲವ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಆದರು.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ 93 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಆಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಣಾ 29 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಸುಂದರ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 306 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
ಇನ್ನು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 7 ಸೆಂಚುರಿ ಮತ್ತು 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1091 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
