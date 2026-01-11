English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 300 ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಕಿಂಗ್‌, ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌.. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ!

300 ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಕಿಂಗ್‌, ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌.. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ!

ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 300 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 11:07 PM IST
  • ಕೇವಲ ಏಳು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಮಿಸ್
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕೂಡ ಸೆಂಚುರಿ ವಂಚಿತ
  • ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌

Trending Photos

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟಾರಿಫ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು..
camera icon9
Gold price today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟಾರಿಫ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು..
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು
camera icon5
Shukraditya Yoga in Capricorn
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು
ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಚಿನ್ನ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ
camera icon5
Venezuela gold price
ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಚಿನ್ನ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ
300 ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಕಿಂಗ್‌, ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌.. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ!
Pic credit: BCCI

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 1-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಡೋದರಾದ ಕೊಟಾಂಬಿಯ ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಆಟಗಾರರು ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಓಪನರ್‌ ಡಿವೊನ್‌ ಕಾನ್ವೆ ಹಾಗೂ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೊಲೊಸ್‌ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಿಂದ 117 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. 

ಡಿವೊನ್‌ ಕಾನ್ವೆ 56, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೊಲೊಸ್‌ 62 ಹಾಗೂ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಅವರ 84 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಕಿವೀಸ್‌ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 300 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ 26 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋಡಿಯಾದರು. 

ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 157 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಗಿಲ್‌ 56 ರನ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಗಿಲ್‌ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್‌, 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 49 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೇಲವ ಒಂದು ರನ್‌ನಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಆದರು. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ 93 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್‌ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಆಗಲೇ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಣಾ 29 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಸುಂದರ್‌ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ‌ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಓವರ್‌ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 306 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ಹೊರ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. 5 ಓವರ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಇನ್ನು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳ ಚೇಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 7 ಸೆಂಚುರಿ ಮತ್ತು 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 1091 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kiss Camera; ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌, IPLನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

virat kohli break recordSourav Gangulyrecord break virat kohliVirat kohli recordsvirat kohli records list

Trending News