CSK ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೇಸರ.. ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು?

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಬೇಸರ ಆದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 5, 2026, 10:14 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯ
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್‌, ಕೊಹ್ಲಿ

Kohli wife Anushka Sharma upset: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಚಿಯರ್‌ ಅಪ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಿವಂ ದುಬೆಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌ವೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀಯರ್‌ ಆಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವದಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ಬೌಲರ್‌ ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು. 

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಔಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫುಲ್‌ ಬೇಸರಗೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವ್‌ ಆಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಅಗ್ರೇಸ್ಸಿವನೆಸ್‌ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 2 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 28 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

