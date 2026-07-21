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ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಂಧನ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ್ಹೇನು? ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೇನು?

Abhishek Porel arrest: ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 21, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:15 PM IST
ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಂಧನ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ್ಹೇನು? ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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