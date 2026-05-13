RCBಗೆ ಬೃಹತ್ ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
Kolkata Knight Riders must win: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 57ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹೋಗುವುದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಡೆ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಕೆಕೆಆರ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ ಆಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭರವಸೆಯ ಬೌಲರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ರಹಾನೆ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹುಡುಗರು ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಗಳಾದ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ 19 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದನು. 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ.