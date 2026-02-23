"ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹೋರೋ ಆಗಿದ್ದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಜೀರೋ".. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ!

ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲೂ ಔಟಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರುಡಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳಿವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಗೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಪವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 'ನೀವು ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಪಿಚ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ.. ಸತತವಾಗಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ತನ್ನ ಸಹಜ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚೆಂಡಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಡಿದ ರೀತಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶಾನ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕಿಶಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೂಡ ಇಶಾನ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕ್.. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. "ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಜನರು... ಅಂತಹ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಯಿತು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಕಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
