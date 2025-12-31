English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCBಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್.. ಭರ್ಜರಿ 18 ಬೌಂಡರಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:50 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಕೃನಾಲ್‌
  • ಬರೋಡಾ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ
  • ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಂಡ್ಯ

RCBಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್.. ಭರ್ಜರಿ 18 ಬೌಂಡರಿ, ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌
Pic credit: cricmawa

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಮನಮೋಹಕವಾದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎನಲ್ಲಿ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಇದಾಗಿದೆ. 95 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೃನಾಲ್, 90 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 38 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2,900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ 17 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.   

ಸದ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 82 ರನ್ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೂ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿರುವ ಕೃನಾಲ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 95 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 91 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 31 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎವರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 115 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 63 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಬರೋಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು 18 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 109    ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಬರೋಡಾ ಟೀಮ್‌ ಕೇವಲ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 417 ರನ್‌ಗಳ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದೊಂದು ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.. ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು..?

