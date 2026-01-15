English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ KSCA.. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ ತಂಡದ್ದು?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಯಾವ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ?   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 15, 2026, 09:10 PM IST
  • ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಸುತ್ತ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ?
  • ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾವಾ?

RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ KSCA.. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ ತಂಡದ್ದು?

ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನಮತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ) ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ನಡೆದಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಯಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹೆಚ್ಚು ನೊಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ರಾಜೇಶ್‌ ಮೆನನ್‌ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸಿಎಂ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್! ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ‌ ತಂಡದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎಗೆ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದೆಮೆ.. ಆ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೇನು?
 

RCBKSCAgovernment clearancehost IPL matchesChinnaswamy

