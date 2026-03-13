ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭ.. CMಗೂ ಆಹ್ವಾನ, ಮದುವೆಗೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

Kuldeep Yadav and Vanshika Chadha wedding: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ (Vanshika Chadha) ಅವರ ಮೆಹೆಂದಿ ಸಮಾರಂಭವೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಲದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ವಂಶಿಕಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕುಲದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಂಶಿಕಾ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೆಹೆಂದಿ ಸಮಾರಂಭದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಹಾಗೂ ವಂಶಿಕಾ ಅವರ ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾಹವು ಸುಂದರವಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸವೊಯ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಭಾರತ ತಂಡವು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ.
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವಂಶಿಕಾ ಮೆಹೆಂದಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲದೀಪ್ ಮೆಹೆಂದಿಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂಶಿಕಾ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು ವಂಶಿಕಾ ಕುಳಿತಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ಬರೂ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೆಹೆಂದಿ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಲಕ್ ಮೇಲೆ ಲಕ್ ಪಕ್ಕಾ.. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ODIನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ..!
ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
The happiness of Kuldeep Yadav and Vanshika Chadha during his mehendi ceremony in Mussoorie.
Kuldeep Yadav marrying his childhood friend.❤ pic.twitter.com/Zp8G3veP64
— Sonu (@Cricket_live247) March 13, 2026