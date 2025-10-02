Kuldeep Yadav Bowling: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅನುಭವಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶೈ ಹೋಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಚೆಂಡಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ತಿರುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದ ಹೋಪ್, ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
Welcome back to Test cricket, @imkuldeep18! 💙
His first Test since October 2024 & Kuldeep cleans up Shai Hope just before Lunch! ☝
🍽 LUNCH | WI 90/5 (23.2)
— Star Sports (@StarSportsIndia) October 2, 2025
ನೆನಪಿಸಿದ ಬಾಬರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ:
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2019 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶೈ ಹೋಪ್ ಅವರಂತೆಯೇ, ಬಾಬರ್ ಕೂಡ ನೇರ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ತಿರುಗಿ ಅವರ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಡಿಯಿತು. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಜನರು ಬಾಬರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಊಟದ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಏಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 30 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಶೈ ಹೋಪ್ 26, ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 24, ಬ್ರಾಂಡನ್ ಕಿಂಗ್ 13 ಮತ್ತು ಅಲಿಕ್ ಅಥನಾಜೆ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರೆ, ತೇಜ್ನಾರಾಯಣ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಮರಳಿದರು.
