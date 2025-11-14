English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cricket News: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ರಜೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಕಾರಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 14, 2025, 05:47 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು
  • ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಂಶಿಕಾ ಲಕ್ನೋದವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ! ಮದುವೆಗೆ ರಜೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Cricket News: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದ ವಂಶಿಕಾ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ ಅಂತ್ಯದ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಒಂದು ವಾರ ರಜೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ನೆಲೆ.. ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿದಂತಿದೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಅವರ ರಜೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ನವೆಂಬರ್‌ 22ರಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್‌ 30ರಿಂದ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026 : ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇಲ್‌ ಆದ ಆಲ್‌ ರೌಂಡರ್‌ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್..! ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಅವರ ಗೈರು ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಿನ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಂಶಿಕಾ ಲಕ್ನೋದವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ನವೆಂಬರ್‌ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

