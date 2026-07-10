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FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ರಣಾರ್ಭಟ.. ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿ!

ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸಿತು ಎನ್ನಬಹುದು.  

Written ByBhimappa
Published: Jul 10, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:44 PM IST
FIFA World Cup ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ರಣಾರ್ಭಟ.. ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಎಂಟ್ರಿ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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