FIFA World Cup 2026: ಕಳೆದ 2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ (France) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಮೆರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಸ್ಟನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ (Morocco) ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದಿಂದಲೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮೊರಾಕೊದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ 28ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (Kylian Mbappe) ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಮೊರೊಕನ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಯಾಸಿನ್ ಬೊನೊ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 0-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದು ಆಟಗಾರರ ಕಾಲಿನ ಚಳಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ 60ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಎಂಬಪ್ಪೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮಿಸ್ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆ ಸಂತೋಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು, ನಿಖರವಾಗಿ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ 66ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ಲೋ-ಡ್ರೈವ್ ಶಾಟ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊರಾಕೊ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸೈಬರಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸಿತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 84ನೇ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜೆಡಿನ್ ಔನಾಹಿ ಅವರ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮೈಕ್ ಮಿಗ್ನಾನ್ ಉಳಿಸಿದಾಗ ಮೊರಾಕೊದ ಭರವಸೆಗಳು ಭಗ್ನಗೊಂಡವು. ಇದು ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಗೋಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜುಲೈ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.